Plus de 40% des travailleurs jugent le niveau d’inclusion modéré à faible au travail

Le groupe IDEWE a constaté dans son étude que d’autres facteurs individuels jouent un rôle dans la perception de l’inclusion, à savoir l’origine ethnique, le handicap et le niveau de formation. "C’est regrettable, car ces aspects individuels ne devraient avoir aucune espèce d’influence sur le bien-être au travail", souligne par ailleurs Sofie Vandenbroeck.

En revanche, la participation, l’implication du supérieur hiérarchique, la communication interne et la présence de procédures correctes et cohérentes sont les aspects qui contribuent à l’inclusion au sein d’une organisation, pointe le service externe pour la prévention et la protection au travail.

"Cela montre aussi que le sentiment d’inclusion au travail peut être renforcé de manière significative en travaillant sur une série d’aspects liés à la culture d’entreprise au sens large. Et inversement, l’inclusion a un impact positif sur les travailleurs et l’organisation. Chez les répondants qui perçoivent un niveau élevé d’inclusion, 91% effectuent des tâches collégiales (écouter, offrir de l’aide, témoigner de l’intérêt) ne faisant pas partie de leur rôle professionnel (contre 71% des répondants qui perçoivent un faible niveau d’inclusion), 90% se sentent très engagés dans le travail (contre 64%), 84% recommanderaient leur organisation comme employeur (contre 48%) et 73% ont l’intention de rester chez leur employeur (contre 37%)", conclut Mme Vandenbroeck.