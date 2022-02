Plus de 40% des travailleurs belges ont adopté une mobilité durable, près de la moitié utilisent leur voiture personnelle

Quatre travailleurs belges sur 10 (43%) ont recours à des moyens de transport durables pour rejoindre leur lieu de travail, selon une étude Ipsos réalisée pour le compte de Partena Professional et publiée mardi. Ce constat est variable selon les régions puisque près de sept Bruxellois sur 10 (69%) utilisent un moyen de transport durable pour se rendre à leur travail dont 52% en transport en commun.

Partena Professional constate néanmoins que 47% des travailleurs interrogés utilisent leur voiture personnelle pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.

Différences régionales

En moyenne donc, 43% des travailleurs utilisent un moyen de transport dit "durable", parmi l'ensemble des transports en commun et véhicules avec un taux d'émission neutre (véhicules électriques, vélo, etc.) en ce compris les piétons.

En Wallonie, à peine 31% des travailleurs ont opté pour un mode de déplacement durable contre 44% des Flamands.

Une majorité de travailleurs bruxellois (52% des travailleurs interrogés) affirment effectivement utiliser les transports en commun pour se rendre au travail. Ce pourcentage diminue drastiquement chez les travailleurs wallons (17%) et flamands (11%).

La voiture thermique reste le moyen de transport privilégié pour les travailleurs en Wallonie (60%) et en Flandre (44%). Enfin, le vélo est utilisé par plus d'un travailleur flamand sur 5 (21%), contre 7% des travailleurs bruxellois et seulement 2% des travailleurs wallons.