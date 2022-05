Plus de 40% des espèces d'arbres menacées d'extinction en Europe

L'UICN a publié en 2019 une Liste Rouge reprenant les espèces qui sont considérées comme "menacées" et présentent un "risque élevé d’extinction" :

42% des 454 espèces d’arbres présents sur le sol européen et qui sont représentées ailleurs sur le globe.

58% sont menacées et 15%, soit 66 espèces, sont en danger critique pour les espèces endémiques (qui ne poussent qu'en Europe).

De nombreuses menaces expliquent ces chiffres effrayants : l’introduction d’espèces envahissantes, l’exploitation non durable des forêts, le développement urbain, les maladies, les nuisibles, la déforestation, l’élevage et la modification des écosystèmes (incendies). Parmi les espèces en danger, on compte le sorbier et le marronnier commun.

Le problème majeur : l’attention du public et des autorités est tournée vers les incendies du Brésil ou les disparitions d’espèces comme les éléphants ou les rhinocéros alors que notre écosystème proche est également en danger. Des espèces de mousses, des arbustes et autres mollusques terrestres (les escargots par exemple), qui jouent un rôle primordial dans notre alimentation (les escargots en permettant la régénération des sols) et dans l’air que nous respirons, sont menacés et demandent notre attention.

Avec cette liste, l’UICN espérait réveiller les autorités et le public pour que l’on réagisse tant qu’il en est encore temps.