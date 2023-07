Plus de 3000 élèves en enseignement à domicile : "Ça me donne beaucoup de temps libre et je trouve que c’est plus efficace que l’école"

L’enseignement à domicile a le vent en poupe. En cinq ans, le nombre d’enfants scolarisés par les parents a quasiment doublé. Ils sont aujourd’hui 3245 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles à suivre un enseignement à domicile. Mais pourquoi ces familles font-elles ce choix ? Et comment s’organise la vie scolaire et familiale ? Immersion dans la famille Leclercq, à Montignies-lez-Lens, dans le Hainaut.

Laurence et son mari ont cinq enfants. Ancienne ingénieure, elle a quitté son emploi pour devenir enseignante. Cela fait neuf ans qu’ils ont fait ce choix de vie : "Le déclic, c’était Basile", explique la maman. "Tout de suite, on a détecté qu’il était un peu atypique dans ses comportements, et donc dans la façon de recevoir la scolarité. C’était l’élément déclencheur, mais sur base d’une réflexion de fond depuis longtemps. Dès que les enfants sont nés, on s’est posé des questions sur la manière d’éduquer. Je donnais des ateliers sur la communication bienveillante et je me rendais compte que je n’avais pas le temps d’accompagner correctement mes enfants dans leur apprentissage des émotions avec la scolarité. Il y avait donc une question de fond, et à un moment donné, on a senti que Basile, lui, ne correspondait pas au système scolaire et que ça allait lui poser problème sur le long terme".

Les vertus de l’école à la maison, Basile, 13 ans aujourd’hui, en est convaincu : "Ça me donne beaucoup de temps libre et je trouve que c’est quand même plus efficace que l’école, parce que ma mère peut s’adapter à chacun de nous et elle ne doit pas apprendre à une classe de 30 personnes. Du coup, ça rend les choses beaucoup plus simples. Ça me laisse du temps pour les loisirs comme la programmation, la modélisation, la plongée et autres", indique le jeune adolescent.

Une méthode d’apprentissage particulière

Alors que la plupart des enfants se lèvent tous les matins pour aller à l’école et suivre les cours en classe avec leurs camarades, les choses sont quelque peu différentes au sein de la famille Leclercq : "En primaire, je laisse beaucoup vivre les enfants, donc ils sont énormément en train de jouer, de bouger et de faire leurs jeux. En secondaire, c’est plus compliqué parce qu’effectivement, les compétences ne s’acquièrent pas dans la vie de tous les jours. On n’apprend pas une intégrale en jouant dans le jardin", explique Laurence.

"Il n’y a pas de journée type, il n’y a pas de semaine type. J’ai choisi surtout de me focaliser en fonction de quel enfant doit passer quel contrôle. Honnêtement, les enfants sont assis à table avec moi entre trois et quatre heures maximum par semaine. On travaille vraiment par tranche au rythme des contrôles. Il y a des périodes d’année où on ne fait absolument rien", ajoute-t-elle.

Dans le cas de la famille Leclercq, la méthode semble payer : pas de retard sur le programme, pas d’échec aux examens.

Quelle socialisation sans l’école ?

Mais l’école, ce ne sont pas que les points, c’est aussi le premier lieu de socialisation des enfants : "Mes amis, je les ai surtout rencontrés à des événements pour l’école à la maison. Du coup, je peux quand même les voir de temps en temps et je peux leur parler sur Internet quand on n’a pas le temps de venir se voir", rassure Basile.

"J’ai beaucoup eu et j’ai encore parfois la crainte que mes enfants manquent de vie sociale mais ça dépend des enfants", révèle Laurence. "Mon objectif en faisant l’école à la maison, c’est que d’abord les enfants se connaissent pleinement eux-mêmes, de comprendre comment la société fonctionne, et ensuite de trouver sa place dans la société. Je trouve que les obliger à rester enfermés dans quelques mètres carrés avec plein d’enfants qu’ils n’ont pas choisis, c’est pour moi les traumatiser. Mais comme je dis toujours, revoyons-nous quand ils auront tous 30-35 ans et à ce moment-là, je pourrais me dire si mon moteur principal, mes valeurs, fonctionnent ou pas."

Pour le moment, Laurence n’a qu’une certitude : sa famille, dit-elle, a gagné en harmonie depuis ce changement de vie.

Comment expliquer le succès de l’enseignement à la maison ?

3245 élèves ont suivi les cours chez eux cette année à Bruxelles et en Wallonie. Un chiffre qui a quasiment doublé en cinq ans. Mais comment expliquer ce succès soudain de l’enseignement à la maison ?

Pour Pascale Genot, inspectrice générale de l’enseignement, le succès s’explique principalement par deux facteurs :

"Le premier facteur, c’est le facteur de la crise Covid, qui a certainement joué. On a vu effectivement que les chiffres augmentaient à ce moment-là. D’ailleurs, certains parents l’ont évoqué dans les motifs expliquant leur choix.

Le second facteur est l’obligation scolaire des enfants à cinq ans, qui est intervenue en 2020 en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui fait que nous contrôlons maintenant des enfants à l’âge de six ans. Donc, ça a globalement augmenté le nombre de contrôles que nous opérons, et donc aussi le nombre d’enfants inscrits en enseignement à domicile."

Mais d’autres raisons peuvent également expliquer cette envie de ramener la salle de classe dans le domicile. Il est un fait que les choix pédagogiques entrent en premier lieu, indique l’inspectrice : "Ce sont des parents qui ne trouvent pas dans l’école 'traditionnelle' les options pédagogiques qu’ils souhaiteraient pour leur enfant. Ça, c’est le premier cas de figure. Il y a des choix de vie de la famille également, des départs en voyage en famille ou des départs en voyage pour des raisons professionnelles. Ensuite viennent des situations plus difficiles, telles que les phobies scolaires, les enfants qui ont subi du harcèlement et qui ne peuvent plus aller à l’école et pour lesquels l’enseignement à domicile est le seul choix. Il y a également des situations d’enfants souffrant de handicap ou des enfants à besoins spécifiques pour lesquels l’offre scolaire n’est pas suffisante ou n’est pas adéquate", détaille Pascal Genot.

Un enseignement à encadrer

Les situations sont très variées, les motivations diverses, mais comment ça se passe concrètement l’enseignement à domicile ? Les parents reçoivent-ils un programme à suivre ? Est-ce qu’il y a des balises qu’il faut absolument respecter ? Comment s’organiser pour donner cours pendant une année à ses enfants ?

"Au niveau des démarches administratives, c’est assez simple. Il suffit d’une inscription à l’administration de la Direction générale de l’enseignement obligatoire", dévoile l’inspectrice. "Quant au travail avec les élèves, ça, évidemment… Être enseignant est un métier, donc je pense que ce n’est pas aussi simple que cela. Les parents peuvent se faire aider grâce aux supports qui sont créés par la Communauté française en enseignement à distance. Il y a des supports qu’ils peuvent exploiter. Néanmoins, ça peut être facile pour certains et difficile pour d’autres."

Contrairement aux écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ont des contrats d’objectifs et une garantie sur le niveau des études, cela n’est pas entièrement le cas pour l’enseignement à la maison : "Les parents n’ont comme balises que les référentiels de la communauté française, qu’ils enseignent à leur manière, de la manière qu’ils souhaitent. Donc là, il est évidemment nécessaire à un moment de contrôler si tout ce qui est mis en place pour ces élèves permet bien d’atteindre les attendus."

Comment faire dès lors pour contrôler lorsqu’il n’y a pas de bulletin, pas de période d’examen ? Pascale Genot apporte des précisions : "Les enfants peuvent être contrôlés chaque année, mais ils le sont tous à huit ans et dix ans. Les enfants sont appelés ainsi que leurs parents par un inspecteur - puisque c’est l’inspection qui s’occupe de ce contrôle - dans un bâtiment public ou au sein de l’administration. Les enfants subissent un petit test écrit et les parents ont un entretien avec l’inspecteur. Ils montrent les manuels, les cahiers, les fardes, tout ce qui est fait et qui permet de montrer la manière dont les attendus de la Communauté française sont rencontrés".

Concernant les épreuves certificatives, les élèves à domicile sont inscrits aux épreuves du CEB à 12 ans. À 14 ans, ils vont au jury du CE1D, et à 16 ans, au jury du CE2D.

Un niveau variable, mas pas forcément différent de l’école "classique"

La question des capacités obtenues lors de l’enseignement à domicile se pose néanmoins logiquement. Reste que le niveau des enfants suivant un enseignement à domicile ne varie pas forcément que celui des enfants scolarisés : "Les situations sont très variables. Il y a effectivement, même dans les écoles, des enfants qui, à huit ans, n’atteignent pas forcément le niveau des études à huit ans ou à dix ans. C’est la même chose dans l’enseignement à domicile", précise Pascale Genot. "Il y a évidemment le niveau qu’atteignent réellement les enfants, mais ce que nous devons surtout voir, c’est si ce qui est mis en place permet à l’enfant d’évoluer et d’atteindre les objectifs. Donc, leur niveau est aussi variable que dans les écoles."

L’administration contrôle néanmoins le niveau de chaque élève, et peut conseiller les parents en cas d’échec : "Parfois, effectivement, et quand cela arrive, il y a un premier contrôle qui est effectué au mois de novembre, puisque les inspecteurs rédigent pour chaque enfant un rapport et un avis, et quand le contrôle n’est pas concluant, ils sont appelés une deuxième fois en avril-mai pour un deuxième contrôle. Là, si le contrôle est encore une fois lacunaire, si on s’aperçoit que ça ne fonctionne pas, les parents sont invités à rescolariser leur enfant dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française", conclut l'inspectrice à domicile.