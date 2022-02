En décembre, un montant record de plus de 300,5 milliards d'euros étaient placés en Belgique sur les comptes d'épargne réglementés, selon des chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB).

C'est la première fois que les dépôts d'épargne réglementés dépassent la barre symbolique des 300 milliards d'euros.

C'est plus de deux milliards d'euros de plus qu'en novembre 2021. L'encours a sans doute été gonflé par les 13e mois et autres primes traditionnellement versées en fin d'année.