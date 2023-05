Plus de 300 km de bouchons cumulés sur les routes ce matin : voici les endroits à éviter

Ce mardi matin, il y a à nouveau du monde sur la route après ce long week-end. A 8h30, on observait plus de 300 km de bouchons cumulés en Belgique. Focus sur les endroits à éviter. MAJ : 9h

E42/E19 à Houdeng vers Mons:

Un accident s'est produit à Houdeng au km 42.5 vers Mons vers 7h15. La voie de gauche a été neutralisée. La chaussée a été dégagée vers 8h50. Il y a eu 7 km de files depuis Manage. A 9h, les files se résorbent vers Mons.

Ailleurs en wallonie :

E411 à Neufchâteau : + 15 min vers Luxembourg

E42 à Polleur : + 15 min vers Battice

E40 à Herstal : + 20 min vers Loncin

Ring de Bruxelles :

Un accident sur le ring de Bruxelles s'est produit vers 7h ce matin à hauteur de Groenedael vers Léonard. La chaussée a été dégagée vers 8h50 néanmoins cela provoque encore des files depuis Haut-Ittre sur plusieurs kilomètres vers Léonard-Zaventem. Les automobilistes sont donc redirigés sur l'E19/R0 vers Grand-Bigard ce qui provoque des ralentissements depuis Wauthier-Braine sur plusieurs kilomètres vers Grand-Bigard.

Manifestation dans le centre de Bruxelles :

La petite ceinture de Bruxelles est encore fort chargée vers le centre et ce dans les deux sens.

Il y a également une manifestation et de lourdes conséquences sur le trafic. Le boulevard Louis Schmidt (R21) est fermé en direction de Montgomery, entre la chaussée de Wavre (N4) et la rue Cardinal Lavigerie. Il y a de gros embarras Boulevard du Triomphe, Chaussée de Wavre. Une déviation locale est prévue. Pour rejoindre Montgomery depuis la E411, sortez à Herrmann-Debroux et prenez le boulevard du Souverain (R22) et l'avenue de Tervueren (N3).