Plus de 300 ancêtres exposés au Rétro Mobile à l’abbaye de Villers

Dimanche de 10 heures à 18 heures se déroulait la septième édition "Rétro Mobile" à l’abbaye de Villers-la-ville. Une concentration d’ancêtres (des véhicules de plus de 30 ans) : tracteurs, voitures et motos. Un succès de foule pour cette édition sous le soleil. Chaque année, l’évènement rassemble plus de participants et plus de véhicules. Cette année, il y avait plus de 300 véhicules exposés. On vous propose de vous plonger dans l’ambiance de l’évènement en écoutant notre reportage radio et en visionnant quelques photos.