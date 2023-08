Plus de 30 artistes à découvrir lors de la Biennale de la photographie d'Ostende

La deuxième édition de la Biennale internationale de la photographie d'Ostende se déroulera du 16 septembre au 12 novembre, ont annoncé jeudi ses organisateurs. Les œuvres de plus de 30 photographes belges et internationaux seront à découvrir en plusieurs lieux de la reine des plages.

Le conservateur Stéphane Verheye a choisi le thème "(in)fluence" pour cette édition, soulignant l'affinité de la photographie avec d'autres arts visuels. L'emplacement des photographies a été choisi afin de créer "une symbiose entre l'œuvre et son environnement". Les visiteurs pourront notamment découvrir le travail du photographe américain Joel-Peter Witkin au sein du Fort Napoléon. L'artiste, dont l'univers est empreint de surréalisme, "se consacre à la spiritualité et son influence sur le monde physique" et "cherche à éliminer nos idées reçues sur la sexualité et la beauté physique".

Le travail de Jenny Ymker, d'Olivier Valsecchi et du duo belge Tony Le Duc et Diane Hendrikx s'exposera également au cœur du Fort. L'art dialoguera avec l'art dans la maison du peintre ostendais James Ensor où seront exposées les photographies des artistes Athos Burez et Marie Wynants.

Autre temps fort du parcours: la découverte du travail de l'artiste autrichienne Aglaia Konrad entre les murs du Mu.Zee, le musée d'art moderne et contemporain d'Ostende. L'Autrichienne, dont le travail mêle photographie, vidéo et projection de diapositives, a créé une nouvelle installation spatiale à cette occasion pour souligner la singularité de l'architecture des lieux.

D'autres photographes tels que Jenny Boot, Julia Fullerton-Batten, Luca Izzo, Stefano Bonazzi et Soo Burnell sont également à découvrir. En plus des espaces intérieurs, plusieurs œuvres se dévoileront au fil de lieux emblématiques de la ville comme le parc Léopold et la digue.

Les galeries et lieux extérieurs se visitent gratuitement. Un billet combiné donne quant à lui accès à tous les espaces intérieurs de la ville.

