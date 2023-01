Plus de 2600 lits fermés dans les hôpitaux cette semaine : "On a l’impression de crier dans le vide"

Le problème de la pénurie de personnel, en particulier des infirmières, est loin d’être nouveau. "Depuis les années 80, les hôpitaux sont entrés dans une logique productiviste. Les séjours à l’hôpital sont plus courts et plus intenses. Par conséquent, la charge de travail pour les soignants est concentrée", analyse Dan Lecocq.

Le principal enjeu d’après lui est de garder les infirmiers et infirmières dans les hôpitaux. "Quand on regarde le nombre d’infirmiers en Belgique, il y en a en théorie assez. Le problème est qu’ils ne veulent plus travailler dans les hôpitaux et changent de carrière."

La pénurie de personnel infirmier existait déjà avant 2020, mais d’après le secteur, la crise du Covid a agi comme "un catalyseur". "Avant le Covid, on arrivait à s’en sortir. Depuis, pas mal de personnel a quitté les soins aigus. Une partie est aussi en arrêt maladie", observe Yves Smeets de Santhea.

Pour de nombreux soignants, la question de la perte de sens survient. "Lors de la crise du Covid, le personnel s’est rendu compte que dans certaines circonstances, on peut mettre les moyens. On peut favoriser la solidarité, l’esprit d’équipe. Et c’est d’ailleurs ça qui a permis de traverser la crise. Et puis, le personnel a craint un retour à la normale. A présent, il y a une perte de sens globale", détaille Dan Lecocq.