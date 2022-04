Plus de 250 morts dans les inondations en Afrique du Sud, le président auprès de familles

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est rendu mercredi auprès de familles endeuillées dans la ville côtière de Durban (est) touchée par des inondations dévastatrices après des pluies records, qui ont fait plus de 250 morts.

Quelque 253 personnes ont été tuées dans des inondations dévastatrices en Afrique du Sud causées par de fortes pluies sur la côte est, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Un bilan qui devrait encore grimper

"Nos morgues sont soumises à une certaine pression, mais nous faisons face. Hier soir, tard dans la nuit, nous avions reçu quelque 253 corps dans deux morgues distinctes" de l’agglomération de Durban, première ville du Kwazulu-Natal, a déclaré dans une interview télévisée Nomagugu Simelane-Zulu, représentant du département de la Santé dans la province.

A Clermont, une banlieue pauvre de la ville portuaire ouverte sur l’océan Indien, le président Ramaphosa a promis l’aide de l’Etat à une famille qui a perdu quatre enfants, morts dans la nuit de lundi à mardi sous les gravats d’un pan de leur maison qui s’est effondré.

Les mains jointes, le père de famille a raconté au chef d’Etat l’eau qui monte au milieu de la nuit, la panique dans l’obscurité avec l’électricité coupée, et ses enfants endormis dans une autre pièce qu’il n’a pas réussi à sauver.

"Je devais venir constater par moi-même les dégâts", a déclaré le chef d’Etat qui devait poursuivre sa visite dans plusieurs zones sévèrement touchées par les eaux.

"Nous voyons des tragédies similaires frapper le Mozambique, le Zimbabwe, mais aujourd’hui c’est nous qui sommes frappés", a-t-il ajouté, s’exprimant dans une langue locale.

Selon les secouristes qui ont décrit "un cauchemar", le nombre des victimes devrait sans doute encore grimper. Les autorités locales réclament que l’état de catastrophe naturel soit déclaré.

La nuit dernière, de nouvelles précipitations ont porté le niveau des précipitations à plus de 450 mm au cours des dernières 48 heures dans certaines zones, "un niveau très important", selon une prévisionniste de l’institut national de météorologie, Dipuo Tawana.

Certains secteurs de la province ont reçu ces derniers jours des pluies à un niveau qui n’avait pas été atteint depuis plus de 60 ans.

Dans la matinée, un répit a toutefois permis aux habitants de Durban de commencer à déblayer les routes et les débris dans un paysage dévasté.

Ponts effondrés, routes ravagées, les inondations ont touché plus de 140 écoles et des milliers de maisons, selon les autorités locales. Les fortes précipitations ont aussi entraîné des coupures d’électricité et perturbé l’approvisionnement en eau.