Plus de 24 km de bouchons sur le ring de Bruxelles - plusieurs accidents à déplorer

Dernière mise à jour : 18h15

Plusieurs accidents se sont produits cet après-midi sur le ring de Bruxelles provoquant de longues files en circulation extérieure comme intérieure.

A 17h30, un accident était toujours à déplorer à La Hulpe (ring extérieur).

A 18h15 vous perdez toujours plus d'une heure entre Braine l'Alleud et Waterloo et 1h30 entre Kraainem et Drogenbos vers Hal. Une heure perdue également entre Berchem-Sainte-Agathe et Tervuren vers Waterloo.

Pour rappel, des chutes de pluie sont prévues jusqu'à ce soir sur l'ensemble du pays. Des pluies parfois intenses localement pouvant entraîner un fort risque d'aquaplanage. Modérez votre vitesse, gardez vos distances de sécurité et allumez vos phares !