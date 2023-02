Plus de 22.300 morts dans le séisme en Turquie et Syrie, l’espoir s’amenuise

À Antakya, une ville plus au sud anéantie par le séisme, une trentaine de mineurs ont parcouru un millier de kilomètres pour venir prêter main-forte. Munis de pioches, pelles, masses, scies à métaux et barres à mine, ils tentent de venir en aide aux personnes coincées sous une masse de béton et de ferrailles.

Une pelleteuse aide à déblayer, quand un chef d’équipe de cette mine de Zonguldak, près de la mer Noire, lui fait signe d’arrêter. Il fracasse à la masse un bloc de béton dont ses compagnons évacuent les éclats. Le chef d’équipe demande une couverture. Un enfant vient d’être découvert mort dans son lit. Son père repart avec le corps enveloppé dans ses bras, sans un mot.

Nesibe Kulubecioglu, qui a pu s’extraire vivante de son lit avec sa fille, a perdu six proches dans le séisme, et n’a plus l’espoir de les retrouver vivants. Si elle est pleine de reconnaissance envers les mineurs, elle en veut au gouvernement et dénonce la lenteur des secours tout comme Hakan Tanriverdi, un habitant d’Adiyaman, une ville du sud de la Turquie. "Nous sommes profondément blessés que personne ne nous ait soutenus", peste M. Tanriverdi,

"Je n’ai vu personne avant 14 heures, le deuxième jour du séisme", soit 34 heures après la première secousse, tonne Mehmet Yildirim. "Pas d’État, pas de police, pas de soldats. Honte à vous ! Vous nous avez laissés livrés à nous-mêmes".