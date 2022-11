Plus de 2000 policiers présents à Waremme pour les funérailles de Thomas Monjoie

Plusieurs corbillards chargés de fleurs ont aussi rejoint le funérarium.

Des policiers venus de tout le pays sont présents afin de former cette haie d’honneur sur les deux premiers kilomètres du parcours à partir du funérarium. Parmi eux, Fabrice Discry, le délégué permanent du Syndicat national du personnel de police et de sécurité : "Cette mobilisation est vraiment à l’image de la dangerosité et de la pénibilité de notre métier. Aujourd’hui, tous les policiers présents se disent qu’ils auraient pu être à la place de Thomas. Ils ont une pensée émue pour Thomas, son collègue Jason et évidemment la famille de Thomas et la famille police qui est en deuil aujourd’hui. C’est de plus en plus compliqué d’être policier. C’est difficile au quotidien et nous sommes confrontés malheureusement quotidiennement à cette violence à l’égard des services de police", explique-t-il.