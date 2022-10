Plus de 2000 personnes manifestent contre le coût de l'énergie devant la centrale de Tihange

La FGTB a opté ce jeudi matin pour des actions devant plusieurs lieux qui symbolisent la production d'électricité. Le siège d'Engie-Electrabel à Namur, la centrale de l'entreprise à Roux, près de Charleroi, ou encore la centrale nucléaire de Tihange.

A Tihange précisément, ils étaient plus de 2000 à dénoncer les superprofits et à réclamer un blocage des prix de l'énergie.

Certains reçoivent des factures d'acomptes plus élevées que leur salaire net. C'est impossible de vivre dans des conditions pareilles

"Ce n'est pas lié à un mode de production particulier" explique Joël Thône, président de la FGTB Liège-Huy-Waremme. "C'est lié aux grandes multinationales qui gagnent énormément d'argent, qui augmentent les factures de l'ensemble des travailleurs, des citoyens, et même de toute une série de petites entreprises qui souffrent terriblement du prix de l'énergie, qui provoquent une inflation qui nous est totalement insupportable. Certains travailleurs sont incapables de payer simplement leurs factures. Nous avons des cas, dans nos affiliés, de gens qui reçoivent des factures d'acomptes plus élevées que leur salaire net. C'est impossible de vivre dans des conditions pareilles. Nous voulons impérativement un blocage des prix de l'énergie. La FGTB, depuis sa création, a toujours revendiqué la nationalisation du secteur de l'énergie, notamment pour avoir un contrôle public sur les moyens de production, sur les capacités d'approvisionnement, et bien entendu, sur la formation des prix."

L'action de ce jeudi est un prélude à la grève générale pour le pouvoir d’achat et le déblocage des salaires prévue le 9 novembre.