Plus de 200 mygales saisies dans un appartement de Jette : leur propriétaire était un expert

L’habitant de Jette chez qui la police a découvert en mars dernier plus de 200 mygales semble être un expert et pas du tout un éleveur non reconnu. C’est ce qu’a confirmé, ce mercredi, Bernard Clerfayt (DéFI), le ministre bruxellois du Bien-être animal. "Il est que la personne concernée est un expert reconnu qui ne travaille pas directement avec Bruxelles Environnement mais son travail est reconnu et estimé par plusieurs membres de la commission bruxelloise des parcs zoologiques."

Voilà qui apporte un éclairage nouveau sur la découverte réalisée le 26 mars dernier. Rappel des faits… Des policiers de la zone de Bruxelles Ouest interviennent dans une maison de la rue Honoré Longtin, à Jette, pour un conflit de voisinage. Et lors de l’intervention, dans un appartement, ils tombent sur 221 mygales, mises dans une septantaine de boîtes en plastique. Découverte stupéfiante, d’autant que toutes les araignées sont venimeuses.

Un spécialiste en NAC (nouveaux animaux de compagnie) dépêché sur place par la police inspecte les spécimens et dit alors à La Capitale que "parmi ces 221 mygales, il y avait 26 araignées dangereuses de sept espèces différentes de mygales, c’est-à-dire des mygales très venimeuses et très agressives. Les autres araignées étaient venimeuses, mais pas vraiment dangereuses. Il y avait notamment beaucoup d’aviculaires, des araignées qui vivent normalement dans les arbres, dont certaines qu’on trouve difficilement."

Une série d’animaux qui passent sous les radars

Un élevage a priori illégal : le propriétaire, de nationalité polonaise, écope d’un procès-verbal. Ses petites bêtes sont alors envoyées dans un centre spécialisé en Allemagne.

Mais voilà : ce mercredi, en commission Environnement du Parlement bruxellois, le ministre Bernard Clerfayt, explique que l’homme aux 221 mygales n’est pas un inconnu. Si les services régionaux du Bien-être animal n’ont pas été associés à la saisie du mois de mars, ils ne semblent pas ignorer l’identité du propriétaire des arachnides.

Celui-ci pourrait donc récupérer ses araignées, il a mandaté un avocat en ce sens. Et cela interpelle Gaëtan Vangoidsenhoven, député MR et président de la Société protectrice des animaux. "Si d’une façon ou d’une autre, ces animaux doivent revenir sur le territoire bruxellois, ce n’est pas un détail d’imaginer que des propriétaires puissent disposer dans un appartement lambda de plus de 200 mygales. Cela montre que dans les habitations bruxelloises, il y a sans doute la présence de toute une série d’animaux qui passent sous les radars."

Le député ajoute. "On sait que la problématique des NAC a des conséquences à la fois sur la biodiversité, sur le bien-être des animaux et éventuellement sur des questions de sécurité."