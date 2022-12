Plus de 20 millions d’enfants dans la Corne de l’Afrique touchés par la sécheresse extrême

"Bien que les efforts collectifs et accélérés aient atténué certains des pires impacts redoutés, les enfants de la Corne de l’Afrique sont toujours confrontés à la pire sécheresse depuis plus de deux générations", explique Lieke van de Wiel, directrice régionale adjointe de l’Unicef pour l’Afrique orientale et australe.

L’Unicef estime que près de deux millions d’enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont actuellement besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim.