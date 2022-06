Plus de 20.000 Livres pour des singles des Sex Pistols !

Le punk n’est définitivement pas mort ! En tout cas pour les collectionneurs fortunés. Puisque deux "test pressings" du single "Anarchy in the UK/ I Wanna Be Me", qui appartenaient au célèbre DJ John Peel, sont partis pour plus de 20.000 Livres Sterling lors de récentes enchères.

A la base, les estimations tablaient sur des enchères maximales de 8.000 Livres, mais des surenchères entre deux fans très nantis ont vite fait monter les prix.

Au total, 200 articles issus des archives de John Peel sont passés sous le marteau. Il s’agissait de disques rares, de lettres échangées avec certains ténors du rock, de produits dérivés et autres souvenirs. Au final, les enchères ont atteint près de 470.000 Livres.

On y trouvait par exemple une très rare cassette démo des Smiths datant de 1983 accompagnée d’une lettre manuscrite signée par tous les membres du groupe, un album Two Virgins signé par John Lennon et Yoko Ono, ou encore le single de Nirvana Love Buzz/Big Cheese, datant de 1988.