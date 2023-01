Plus de 18.000 manifestants du secteur non-marchand à Bruxelles : "Si on ne réagit pas, on ira dans le mur"

Il y a "un impact réel sur l’offre de soins", avertit Yves Hellendorff, de la CNE. "En termes de santé publique, on tire la sonnette d’alarme. Le personnel n’est plus en capacité d’assumer le manque de moyens", ajoute-t-il. "Nous allons avoir une société où le bien-être de la population va décroître de façon massive", avertit-il, faute d’avoir les capacités de soigner les gens et de les prendre en charge. "Si on ne fait rien, on va se retrouver dans des difficultés qui sont déjà réelles, avec le risque de ne plus pouvoir rendre les services à la population ou de devoir postposer les hospitalisations, les interventions parce qu’il manque de lits, de travailleurs pour prendre en charge les patients", avertit Eric Dubois, de la CGSLB.

Les syndicats n’y vont pas par quatre chemins. Ils demandent au monde politique de s’engager à plus long terme pour l’avenir des soins de santé. "Ce sont des choix politiques. Nous voulons que tous les partis qui sont occupés à constituer leurs programmes électoraux aient une volonté de pacte pluriannuel donnant des perspectives pour ces secteurs", réclame Yves Hellendorff. "Soit on dit qu’on veut une qualité d’accompagnement, etc. et on met les financements adéquats. Soit on est clair avec les gens et on arrête de compter sur la bonne volonté des travailleurs", avertit Nathalie Lionnet, du Setca.