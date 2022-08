Plus de 170 fromages à déguster à la 42ème Fête du Fromage à Harzé (13 et 14 août).

Parfois, les chiffres valent mieux que de longs discours : les fromages wallons s’affichent aujourd’hui avec une incroyable panoplie de plus de 700 fromages différents ! " Le Général de Gaulle, raconte Jacques Lilien, le directeur du Groupement Régional Economique Ourte-Vesdre-Amblève, organisateur de la fête depuis 15 ans, avait déclaré : comment peut-on gouverner un pays qui compte 350 fromages ! Eh bien nous, en Wallonie, on est au double, 700, dans les catégories vache, brebis et chèvre. Les Wallons sont de grands consommateurs : 80% en consomment au moins une fois par semaine, notamment les plus de 35 ans. Mais un sur trois ignore qu’il consomme un fromage wallon." Voilà qui justifie pleinement une fête comme celle de Harzé dont le côté promotionnel est l’axe majeur Côté chiffres, issus de l’APAQ-W, on peut encore ajouter que le Wallon est plus axé sur le fromage à pâte dure que le Flamand, et que chaque belge consomme 14 kilos de fromage par an pour un budget annuel de quelque 135 à 145 €.