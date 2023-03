Plus de 160 milliards de dollars, comment expliquer les bénéfices records du géant pétrolier saoudien Aramco en 2022 ?

C’est d’abord la forte hausse des prix du pétrole brut en 2022 qui explique ces plantureux bénéfices. "Avant l’invasion Russe en Ukraine, les prix du Brent (qui fait référence en Europe, ndlr) avaient déjà monté puisqu’il y avait des tensions. On était aux alentours de 92 dollars le baril", explique Xavier Timmermans, expert stratégique en investissements chez BNP-Paribas Fortis et spécialiste des marchés énergétiques. La hausse des prix du pétrole brut s’est accélérée avec l’invasion russe en Ukraine. "Le prix du Brent a atteint un plus haut à 122 dollars le baril en mars 2022. Puis, ça a rebaissé un petit peu, on a fait un deuxième plus haut à 125 dollars au mois de juin et cela s’est maintenu pendant plusieurs semaines", rappelle Xavier Timmermans, de quoi assurer à Aramco une année 2022 "extraordinairement bénéficiaire", comme cela a été le cas pour les autres compagnies pétrolières.

Le patron de la compagnie, Amin Nasser, n’a d’ailleurs pas caché sa joie et s’est félicité de la "performance financière record en 2022".

Avec ses 161.1 milliards de dollars de bénéfices, la compagnie Aramco engrange à elle seule à peu près autant que ses principaux concurrents. Le bénéfice se situe en effet loin au-dessus des 55.7 milliards de dollars d’ExxonMobile, des 40 milliards de dollars de Shell, des 38.47 milliards de dollars de TotalEnergies, des 35.5 milliards de dollars de Chevron et des 27.6 milliards de BP.

Cela s’explique aussi par la taille d’Aramco, la plus grosse compagnie pétrolière du monde. "C’est toute la production saoudienne qui est sous la responsabilité de cette société", explique Xavier Timmermans. Et, aujourd’hui, avec la seule compagnie Aramco, l’Arabie saoudite produit 10.5 millions de barils par jour. "C’est 10% du total de la consommation mondiale", précise Xavier Timmermans.

Une autre explication réside dans le coût de l’extraction du pétrole en Arabie saoudite. "Le prix de revient de l’extraction du pétrole en Arabie saoudite est très bas, beaucoup plus bas que partout ailleurs dans le monde", explique Xavier Timmermans. "Pour l’instant, c’est du côté des 40 dollars par baril", estime-t-il. Lorsque le pétrole brut s’est vendu à plus de 120 dollars le baril, la marge bénéficiaire était plus que confortable.

C’est aussi tout bénéfice pour l’Etat saoudien qui détient 98% de la compagnie pétrolière, les deux autres pourcents ayant été introduits en bourse en 2019, et qui compte sur cet argent pour alimenter le budget de l’Etat et qui, pour équilibrer ce budget "a besoin d’un baril autour de 80 dollars le baril", précise Xavier Timmermans. Les bénéfices d’Aramco ont alimenté la croissance de l’Arabie saoudite, dont le PIB a augmenté de 8,7% en 2022, selon les estimations officielles, soit le taux le plus élevé parmi les pays du G20.