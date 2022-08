Plus de 150 vautours en danger empoisonnés en Afrique Australe

Plus d'une cinquantaine ont été retrouvés dans la région de Chobe au Botswana et une centaine dans l'immense parc Kruger en Afrique du Sud, selon le groupe Vulpro et les parcs nationaux sud-africains.

Dans les deux cas, les vautours, tout comme une hyène, sont morts après avoir dépiauté comme ils font les chairs d'un buffle ayant été empoisonné.

"La saison de la reproduction, c'est maintenant, ce qui aggrave encore les choses", a expliqué à l'AFP le fondateur de Vulpro, Kerri Wolter, précisant qu'en ces premiers jours frémissants de printemps austral, les poussins ne survivront pas sans leurs parents.

Des empoisonnements de cette ampleur font courir à l'espèce un risque croissant d'extinction

"Compte tenu du statut critique des vautours dans le monde, des empoisonnements de cette ampleur font courir à l'espèce un risque croissant d'extinction", a déclaré Yolan Friedmann, directeur d'Endangered Wildlife Trust, un groupe sud-africain, dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Certains vautours ont été retrouvés amputés. Leurs têtes sont parfois utilisées en médecine traditionnelle, selon les ONG.

Le vautour à dos blanc, aussi appelé vautour africain, figure sur la "liste rouge" des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).