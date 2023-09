Plus de 150 places gagnées en moins d’un an, Greet Minnen continue son ascension au classement WTA

Le 12 décembre dernier, Philippe Dehaes annonçait avoir trouvé une nouvelle joueuse à coacher en 2023. Et Greet Minnen un nouveau coach. 216e au classement WTA à l’époque, la Belge se rapproche lentement mais sûrement du top 50.

"Greet a toutes les qualités pour briller au haut niveau. Elle a un tennis hyper moderne, avec un grand service, des frappes puissantes des deux côtés du fond du court. Et elle n’a pas peur de venir au filet. Bref, elle n’est pas du tout à sa place". Philippe Dehaes avait vu juste. En moins d’un an, la Campinoise de 26 ans a gagné plus de 150 places au classement WTA. Grâce à sa victoire contre l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 60) en quarts de finale du tournoi WTA 250 de Guangzhou jeudi, elle occupe désormais la 61e place mondiale, son meilleur classement.

"Je pense que je joue vraiment bien au tennis depuis le début de l’année", a-t-elle confié après sa qualification pour les demi-finales du tournoi de Guangzhou. "Je suis passée par le circuit ITF pour me reconstruire et pouvoir rejouer des tournois WTA. Et je pense que cela m’a bien aidée. J’ai pris beaucoup de plaisir et retrouvé la motivation d’aller rivaliser avec les meilleures. Je joue relâchée, je n’ai rien à perdre, et je suis en confiance. Je suis ravie d’être en demi-finale ici. Ce n’est pas mal du tout pour ma première venue en Chine", a-t-elle souri.

En cas de succès contre la Chinoise Xiyu Wang (WTA 88) ce vendredi, Minnen pourrait même intégrer le top 60.

"Je n’ai encore jamais rencontré Wang, mais je sais que c’est une jeune joueuse très talentueuse", a-t-elle poursuivi. "C’est une gauchère. Elle est grande. Elle sert dès lors très bien et possède de bonnes frappes du fond du court. Elle joue très bien depuis le début de la semaine et je m’attends donc à un match difficile. Ce serait extraordinaire d’atteindre la finale, d’autant que ce serait ma toute première à ce niveau, mais je ne veux pas y penser. Et puis, je dois d’abord gagner ma demi-finale. On verra", a conclu Greet Minnen.