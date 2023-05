Plus de 150 concerts, ça va jazzer à Bruxelles du 26 au 28 mai

Les amateurs de blues, de swing et de Dixieland se retrouveront comme d'habitude sur la place Sainte-Catherine. Avec The Dibs, 44 Rave et Well, Well, Well, Well, ils pourront s'attendre à un blues brut et primitif avec, de temps en temps, une touche de rock'n'roll. Par leur association de vives guitares Fender et d'orgues Hammond usées, les Whodads n'hésiteront pas à offrir une bonne dose de nostalgie, tandis que la Brussels Swing Society et le New Orleans Train Jazzband feront entendre à leur manière le son du sud. Le dernier jour, Compro Oro, Aõ et l'ensemble Zouratié Koné feront le tour de l'exotisme avec des sons et des influences musicales du monde entier.