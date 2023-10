Plus de 15.000 emplois perdus dans des faillites cette année

En septembre, 1026 entreprises ont déposé le bilan, selon les données publiées lundi par le bureau d’études commerciales GraydonCreditsafe. Il s’agit d’un nombre stable par rapport au même mois en 2022. Sur les neuf premiers mois de l’année par contre, on observe une hausse de 8,5% du nombre de faillites, à 7811.

Ces faillites ont entraîné 15.725 pertes d’emploi, une progression de 33,5% par rapport aux trois premiers trimestres de 2022.

Le nombre de faillites est en hausse au nord et au sud du pays alors qu’il recule à Bruxelles.

En Flandre, on évoque un record absolu de 4648 faillites entre janvier et septembre (+10,9%) alors qu’en Wallonie, 1944 faillites ont été prononcées (+23,5%).

Dans la capitale, une baisse de 11,4% est observée, à 1196 faillites. A l’échelle provinciale, 1031 sociétés tombées en faillite étaient implantées en Flandre orientale, un record pour cette zone en trois trimestres.

Toutes les provinces wallonnes connaissent aussi une hausse, celle de Liège étant la plus prononcée (+42%, à 718 faillites).

Sans surprise, les secteurs les plus touchés restent la construction, l’horeca et le transport. Le premier connaît d’ailleurs un niveau record en trois trimestres avec 1605 faillites (+8,3%). L’horeca, généralement en tête de classement, arrive en deuxième position avec 1386 faillites (+19,1%), un plus haut depuis 2017, alors que le transport connaît également un cru record avec 484 faillites (+12%).