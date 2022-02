Plus de 140 offres d’emploi dans le nettoyage en Brabant wallon

Les métiers de techniciens de surface et d’aide-ménager n’attirent pas dans la province du Brabant wallon. Le Forem propose une centaine d’emplois sur sa plateforme et une courte formation pour y accéder, mais il peine à trouver des candidats.

Deux barrières principales sont pointées du doigt : les métiers du nettoyage ont mauvaise presse et ils demandent souvent de la flexibilité au niveau des horaires de travail.

Pour essayer de valoriser le métier de technicien de surface, le Forem a organisé ce vendredi une rencontre entre candidats à la formation et entreprises actives dans le nettoyage. La rencontre a été organisée sous forme de speedmeeting : les candidats avaient cinq minutes auprès des entreprises pour convaincre. "Ça m’a apporté beaucoup de choses, ça m’a ouvert des portes", explique une candidate à la sortie.

Le but de la journée était de montrer aux futurs stagiaires qu’il y a de l’emploi à la clé de la formation. "90% des stagiaires qui entrent dans cette formation trouvent de l’emploi à terme", explique Michaël Brecht, formateur pour le Forem. "Souvent, c’est grâce au stage en entreprise."

En tant que technicien de surface, les évolutions de carrières sont tout à fait possibles explique Alain Winand, chef des opérations pour l’entreprise de nettoyage Iris : "Si les personnes sont compétentes et qu’on voit que sur leur lieu de travail elles donnent satisfaction, elles prennent des initiatives, elles donnent des consignes etc. Dès qu’on a un poste de chef d’équipe, de brigadier, on le leur donne".

Les formations en nettoyage du Forem se déroulent à Tubize ou à Nivelles. Aide-ménager et technicien de surface font partie du top 3 des métiers les plus recherchés par le Forem.