Plus de 14 milliards de fraudes détectés par le très jeune parquet européen

Yves Van den Berge est le représentant belge au parquet européen. Deux faits, selon lui, expliquent pourquoi sur les quelque 14 milliards de fraudes, plus d’un milliard proviendrait de la Belgique : " vu la présence de nombreuses institutions européennes en Belgique, nous avons plusieurs dossiers de suspicion de fraudes de la part de personnes travaillant pour ces institutions, ainsi que de la part d’entreprises qui sont des co-contractants de l’Union européenne. Mais nous avons aussi une part importante de dossiers de suspicion de fraudes en matière de TVA, de droit de douane et de droit anti-dumping. "

Le nombre de dossiers et leur ampleur s’expliquent aussi par la situation de la Belgique qui comporte des ports (comme Anvers, Bruges mais aussi Gand) et deux aéroports (Zaventem et Bierset) important une grande quantité de marchandises venant de l’extérieur de l’union européenne.

Chez nous, aucun procès ne s’est encore ouvert. Et les sommes qui ont pu être récupérées par la justice jusqu’à présent sont très peu élevées : un peu plus de deux millions pour 2021 et 2022. " Nous n’avons démarré qu’en juin 2021", rappelle le procureur. " Nous avons donc eu besoin de temps pour démarrer nos activités, établir des relations avec nos partenaires et comprendre des processus institutionnels européens souvent complexes. Mais je peux vous garantir que nous nous efforçons de saisir encore plus d’argent et de biens. Et il va y avoir des citations dans un futur proche." Ce sera peut-être déjà à la fin de ce mois de mars.