Plus de 120.000 personnes dans les rues de Bruxelles pour la Belgian Pride

L’artiste Mustii a ouvert les concerts. Quelques drapeaux ukrainiens étaient présents devant le podium, installé place de l’Albertine, parmi la multitude de ceux arc-en-ciel et les couleurs propres aux lesbiennes (rouge, orange, blanc, rose clair et rose foncé) et aux personnes trans (bleu, rose et blanc). Les organisateurs attendent quelque 100.000 personnes qui défileront pour leurs droits et pour célébrer la diversité dans les rues de la capitale.

Le thème "Open" appelle à plus d’inclusivité, de respect et d’égalité pour les personnes LGBTI + (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Intersexes et autres). "Après deux ans de crise sanitaire, le thème 'Open' s’est imposé comme une évidence, mais 'Open' appelle aussi à oser parler et oser écouter, car en 2022, il ne devrait plus y avoir de tabou autour de la sexualité ou de l’identité de genre", a mis en avant Laurent Mallet, président de l’ASBL Pride. "Un village Santé regroupe d’ailleurs des associations qui travaillent autour de ce thème pour permettre de parler facilement de sexualité, de consommation de drogues…"