Plus de 120.000 blessés par des policiers lors de manifestations depuis 2015 dans le monde

Les projectiles dits "de défense", dont les balles en caoutchouc, ont pour leur part blessé 2.190 personnes, dont 65% au niveau des yeux. Au moins 945 ont des séquelles à vie et 12 sont mortes suite à cet impact, décomptent ses auteurs qui décrivent aussi les conséquences des grenades assourdissantes, des canons à eaux ou des matraques.

Pour eux, les forces de l’ordre, y compris dans les pays démocratiques, tendent à abuser de leur force face aux mouvements de protestation qui se multiplient depuis le début du 21e siècle.

Au lieu de disperser les foules, "cela entraîne souvent un regain de tensions et une escalade des conflits", regrettent-ils, en recommandant de mieux réguler ces armes, de mieux former les agents à leur usage et de ne pas les utiliser de manière indiscriminée.

"Ça fait dix ans que je travaille sur les armes de contrôle des foules et leur impact, et je continue d’être effarée par l’absence de données et de transparence de la part des fabricants", a commenté la médecin urgentiste Rohini Haar, auteure principale du rapport.

Malgré leur usage fréquent dans tout le monde, "il n’y a aucune régulation d’importance ou d’obligation d’enregistrer les données pour les forces de police de la grande majorité des pays", a-t-elle également regretté dans un communiqué.