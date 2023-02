Plus de 100.000 sorties pour les ambulances du SIAMU de Bruxelles en 2022

Une hausse constante voire infernale. Les ambulances du SIAMU de Bruxelles, le service d’intervention et d’aide médicale urgente sont sorties à 100.204 reprises l’année dernière contre 88.000 en 2021 et 79.000 fois en 2020, deux années Covid. Il n’empêche, en l’espace de 10 ans, on est passé de 63.700 interventions à 100.204, selon les données communiquées ce mardi matin par le syndicat libéral SLFP-SIAMU.

"En 10 ans, nous avons connu une différence de 36.495 interventions ambulance supplémentaires", précise Eric Labourdette, porte-parole du syndicat. "A ce rythme-là, il est impossible de continuer à assurer les secours sans mettre d’autres secours en danger." Pour le syndicat, "sans changements, la situation deviendra vite intenable pour les pompiers/pompières".

A Bruxelles, les pompiers/pompières assurent 29 ambulances et 2 PIT 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Un PIT est une équipe constituée "au minimum d‘un secouriste-ambulancier (Pompier) et d’un infirmier disposant du titre particulier en soins intensifs et aide médicale urgente". Les sorties PIT étaient au nombre de 5716 en 2022 (3833 en 2021 et 4270 en 2012).

"Les collègues sont à bout", insiste Eric Labourdette, "et la charge de travail est intenable. Il faut que le Fédéral propose une solution de régulation des urgences 112 à Bruxelles car il n’est pas normal que nous sortions pour des cors au pied ou pour un mal de dents. Nous ne sommes plus des ambulanciers mais un service taxi. C’est démotivant pour les équipes", conclut Eric Labourdette.