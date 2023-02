Plus de 100.000 conducteurs en excès de vitesse à Bruxelles et Ixelles sur l'année 2022

Un nombre de 100.434 conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse au cours de l'année 2022 sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, a communiqué cette dernière vendredi.

Les résultats des actions "alcool et drogue au volant" n'ont "pas été rassurants" non plus, selon la police. Parmi les conducteurs testés pour l'alcoolémie, 629 "ont donné le résultat 'alarme' et 868 étaient positifs", a déclaré la zone.

Vitesse

"En 2022, la Direction Trafic de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a contrôlé la vitesse de presque 37 millions de conducteurs, par le biais de caméras automatiques, de lidars et de radars préventifs. Au total, 100.434 personnes ont été verbalisées pour excès de vitesse. Un triste record a été répertorié sur l'Allée Verte à Bruxelles, où une vitesse de 175 km/h a été enregistrée en zone 50 km/h, le 4 mai 2022", a expliqué la police.

Cette dernière a précisé que 301 cyclomoteurs ont également été contrôlés, parmi lesquels 117 avaient été trafiqués "de sorte que leur vitesse dépassait la vitesse maximale autorisée", et deux étaient munis d'un dispositif "permettant de moduler la vitesse en cas de contrôle".

Alcool et drogues au volant

Quant aux actions 'alcool et drogue au volant', elles ont légèrement été modifiées en 2022. "Le nombre d'heures de contrôle a diminué, mais les actions étaient plus ciblées, notamment les nuits de week-end. Les résultats n'ont pas été rassurants", a commenté la police.

"Lors de ces actions, 629 tests d'alcoolémie ont donné le résultat 'alarme' et 868 étaient positifs. À titre de comparaison, en 2021, ces chiffres étaient respectivement de 508 et de 678, et avant la 'période Covid', en 2019, respectivement de 478 et de 728", a expliqué la zone de police locale.

En conséquence, en 2022, celle-ci a retiré 164 permis de conduire. Par contre, moins de conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous l'influence de la drogue. L'an dernier, 98 conducteurs ont été verbalisés, contre 138 en 2021.

Papiers

Enfin, la zone de police a informé qu'en 2022, elle a organisé trois actions en collaboration avec le contrôle technique. "Un total de 3.314 voitures ont été accompagnées au contrôle technique par la police.

Les voitures de 170 conducteurs n'étaient pas en ordre. Quinze d'entre eux ont reçu une carte rouge avec interdiction de circulation, 89 ont reçu une carte rouge avec validité réduite et 66 ont reçu une carte verte", a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, la zone de police a effectué 22 contrôles de poids lourds en 2022, lors desquels 327 camionnettes ainsi que 202 poids lourds ont été examinés. "Au total, 119 conducteurs ont été verbalisés, le plus souvent pour dépassement du temps de conduite, non-respect des dispositions relatives au tachygraphe ou absence de licence de transport", a exposé la police.