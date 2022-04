Plus d'une vingtaine de morts après une tempête aux Philippines

Le service météorologique s'attend à ce que Megi fasse une boucle vers l'est avant de se diriger vers la mer des Philippines, où elle rencontrera la tempête tropicale Malakas, qui se déplace vers les Philippines. Malakas apporte des vents soutenus jusqu'à 100 km/h et des rafales jusqu'à 125 km/h et se déplace vers le nord-ouest de l'archipel.

En moyenne, 20 tempêtes tropicales frappent les Philippines chaque année.