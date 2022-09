Plus d’une centaine d’armes trouvées chez le suspect décédé lors d’une opération antiterroriste visant un groupe d’extrême droite

Selon des informations de la VRT recoupées à bonne source par la RTBF, la personne décédée est un homme de 36 ans. Il se présentait comme le gestionnaire d’une société anversoise active dans le commerce de minerais et de métaux.

L’homme décédé était très actif sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, il ne cachait pas sa proximité avec des théories d’extrême droite, sa passion pour les armes et le matériel miliaire ainsi que son opposition au "système politique", "au système financier" et "aux élites". Il appelait à la " résistance " contre les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise Covid. Il critiquait également la stratégie des États-Unis, de l’OTAN et de l’Europe face à la Russie.

De ses écrits, il apparaît que l’homme envisageait un effondrement de la société. Il recommandait de s’y préparer en faisant des réserves de nourriture et en s’équipant avec des armes.

Ce dossier est sans lien avec les menaces visant le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Des informations issues des services de renseignement

L’enquête a démarré sur base d’informations issues des services de renseignement : la Sûreté de l’Etat (VSSE, service civil) et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, renseignement militaire). Les services de renseignement ont coopéré pour explorer à la fois la piste des armes et celle de suspects potentiels.

Selon nos informations, deux des six suspects figurent dans la banque de donnée commune cordonnée par l’Ocam.

Ces dernières années, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) a plusieurs fois fait savoir son inquiétude au sujet de la montée de l’extrémisme de droite. Contacté ce matin, l’Ocam ne souhaite pas s’exprimer dans le cadre du dossier judiciaire en cours. 62 extrémistes de droite figurent actuellement dans la banque de donnée commune cordonnée par l’Ocam.