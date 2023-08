Plus d’un tiers de ses points ATP en challenger, le nouveau carburant de David Goffin

Qualifié pour les quarts de finale du Challenger de Saint-Marin, David Goffin va encore engranger des points sur le circuit secondaire. Une habitude pour lui cette saison.

Auteur d’une saison très difficile, le numéro 1 belge vient de réintégrer le top 100 grâce à sa demi-finale la semaine dernière à Vérone. Depuis quelque temps, ses résultats sur le circuit challenger lui permettent de ne pas plonger encore plus au classement. Les chiffres sont assez clairs : 221 points sur les 608 qu’il comptabilisent ont été acquis grâce à des résultats sur des Challenger, soit 36,34%. Dans le lot, il y a évidemment son seul titre de la saison à Louvain-la-Neuve (125 points) mais aussi ses deux autres demi-finales de la saison, à Aix-en-Provence (60 points) et Vérone (36 points).

Sur le circuit challenger, Goffin a engrangé deux fois plus de points que lors des Grands Chelems, quatre fois plus que lors des Masters 1000 ou encore trois fois plus que lors des ATP 500. Et cette tendance n’est pas près de s’arrêter. À Saint-Marin, le Liégeois a réussi à rejoindre les quarts de finale, un résultat qui va lui permettre de grignoter quelques places au classement ATP mais aussi d’encore augmenter la part des points pris en Challenger dans son total. Virtuellement, en prenant donc en compte son résultat dans le micro-État, Goffin compte 621 points dont 39,614% viennent des challengers. Et s’il venait à remporter le tournoi, il totaliserait alors 721 points, dont 47,98% issus des challengers.