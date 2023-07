Plus d'un quart des travailleurs passe toute la journée devant un écran, selon Statbel

Les nouvelles données de Statbel sur les compétences professionnelles montrent que 25,8% des personnes occupées consacrent la (quasi-)totalité de leur temps de travail à l'utilisation d'un ordinateur, ou un autre appareil numérique, a communiqué mardi l'Office belge de statistique.

Pour 25,8% des personnes occupées, la totalité ou la quasi-totalité du temps de travail est consacrée à des tâches nécessitant des compétences numériques, c'est-à-dire des tâches effectuées à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette, d'une phablette ou d'un smartphone. Les appels téléphoniques ne sont pas compris.

Cela concerne plus particulièrement le personnel administratif (54,2%) et les managers (42,8%). Un peu plus de femmes (27,3%) que d'hommes (24,4%) et plus de personnes occupées ayant un niveau d'instruction élevé (39,3%) que de personnes occupées ayant un niveau d'instruction moyen (16,0%) ou faible (5,3%) consacrent ce temps de travail à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un autre appareil numérique.