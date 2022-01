Plus d’un million de tonnes de viandes porcine et bovine exportées dans le monde en 2021

Au total, 855.000 tonnes de viande porcine et 166.000 de bœuf ont été exportées l’an dernier, selon les chiffres transmis par la Fédération belge de la viande (Febev). Des quantités similaires aux dernières années pour le porc mais en légère baisse pour la viande bovine.

Les chiffres officiels proviennent d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, pour les mois de janvier à septembre 2021. La Febev, elle, a extrapolé ces tonnages pour l’ensemble de l’année 2021.

La Pologne et l’Allemagne en tête

La majorité de la viande porcine (760.000) est transportée vers des pays européens. Ce sont la Pologne et l’Allemagne qui arrivent en tête des pays qui en importent le plus, avec respectivement 212.000 et 205.000 tonnes. Les Pays-Bas ne sont pas en reste avec 105 millions de kilos de viande porcine importés.

Le podium hors Europe est composé de :

Hors Union européenne (95.000 tonnes), les trois premières marches du podium sont remplies par le Royaume-Uni (26.000), les Philippines (20.000) et la Côte d’Ivoire (13.000).

Quant à la viande bovine, la grande partie de la chair importée au sein de l’Union européenne (147.000 tonnes), atterrit aux Pays-Bas qui en a acquis 55.000 tonnes l’an dernier. Suivent la France (36.000) et l’Allemagne (27.000).

Sur les 19 millions de kilos exportés hors UE, c’est le Ghana qui a été le plus friand du bœuf belge en 2021, avec 7000 tonnes transportées vers ce pays d’Afrique de l’Ouest. Son voisin, la Côte d’Ivoire, l’a également apprécié puisque 5500 tonnes y ont été transportées.

Le marché du porc est un marché plus stable en termes de consommation que celui de la viande bovine, qui est plus fluctuant et davantage soumis à des variations, soulève Cédric Charon, attaché export à la Febev, pour expliquer la légère baisse de l’export de bœuf. Les nouvelles lois halal et la crise du coronavirus pourraient en être les causes. En 2017, la Belgique exportait encore 200.000 tonnes de viande bovine dans l’Union européenne.