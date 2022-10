Plus d’un million de spectateurs sur Twitch pour le GP Explorer, une course de F4 organisée par Squeezie.

Au total, ce sont 22 influenceurs francophones (principalement streamers sur Twitch et YouTubeurs) qui se sont affrontés répartis en 11 écuries. On y retrouvait notamment Squeezie et Gotaga, Domingo et Xari, Pierre et Sylvain de la chaîne YouTube Vilebrequin, Deujna et Dobby ou encore Prime et Bibi de l’équipe d’Esport Karmine Corp.

Après des essais et une journée pleine d’animations en tous genres sur les abords du circuit du Mans diffusés dès 8 heures du matin sur Twitch, les 22 participants ont démarré la course à 17 heures.