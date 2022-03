Plus d’un million de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, selon l’ONU

La Pologne, qui a pris fait et cause pour l’Ukraine, accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent depuis le début de l’invasion russe. Au total, ils étaient 547.982 en Pologne, selon le décompte du HCR, soit 52,8% du total.

Selon les gardes-frontières polonais, 575.100 personnes sont arrivées en Pologne dont 95.000 personnes pour la seule journée de mercredi. Jeudi, jusqu’à 06h00 GMT, leur nombre s’est élevé à 27.100.

Avant cette crise la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d’Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l’Union européenne.