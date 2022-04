Plus d’un million d’enfants africains protégés par le vaccin contre le paludisme

Plus d’un million d’enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont désormais reçu, grâce à un programme pilote, au moins une dose du premier vaccin antipaludique, s’est félicitée jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les vaccinations contre le paludisme, lancées pour la première fois en avril 2019 au Malawi, suivi du Kenya et du Ghana, ont démontré que le vaccin "RTS, S" était sûr et "réduisait de manière substantielle les cas graves" de la maladie, assure l’OMS dans un communiqué diffusé avant la journée mondiale de lutte contre le paludisme (le 25 avril).

Ce constat avait conduit l’OMS, dès octobre 2021, à recommander le déploiement massif de ce vaccin chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à risque, susceptible de sauver la vie de 40.000 à 80.000 enfants africains par an.

"Ce vaccin n’est pas simplement une percée scientifique, c’est un changement de vie pour les familles à travers le continent africain", estime dans le communiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, tout en soulignant le "besoin urgent de développer des outils meilleurs et en plus grand nombre pour sauver des vies et aller vers un monde sans paludisme".

Le "RTS, S" agit contre le parasite "plasmodium falciparum", transmis par les moustiques, le plus mortel à l’échelle mondiale et le plus prévalent en Afrique.