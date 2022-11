Plus d'un jeune sur deux a déjà été victime de cyber-harcèlement.

Mais quels sont les réseaux sociaux les plus concernés ? Une question compliquée pour Justine Atlan : "Là où il y a le plus d'utilisateurs, il y a le plus de cyber-harcèlement. Aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire TikTok". Mais elle nuance : "A partir du moment où les jeunes vont s'approprier un nouveau réseau, ce sera là, où il y en aura le plus".

La professionnelle met tout de même Twitter "à part". "On a l'impression que Twitter est un réseau social qui a pris un peu le parti pris marketing d'être un lieu où il peut y avoir beaucoup de violences en ligne, où c'est décomplexé. Ce n'est pas le lieu où on traite le plus de cyber-harcèlement", avant de conclure : "Non, il n'y a pas une plateforme plus 'favorable' au cyber-harcèlement".