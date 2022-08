Plus d'un an après les inondations, la Royale Union Limbourg réintègre officiellement ses installations

Comme d'autres clubs de la vallée de la Vesdre, le club de football de la Royale Union Limbourg a été très fortement impacté par les inondations de juillet 2021. Elles ont détruit les installations de ce club qui compte quelque 150 joueurs.

Ce samedi 13 août, au terme d'importants travaux de remise en état, la Royale Union Limbourg réintégrera officiellement ses installations à l'occasion du premier match de championnat. Il l'opposera à 19h30 au FC Charneux. Le coup d'envoi sera donné par le comédien Bouli Lanners.

C'est plus qu'une délivrance

"On n'avait plus rien, plus de goal, plus rien" se souvient Marc Schyns le président de la Royale Union Limbourg. "On avait des carcasses de voitures, une centaine de tonnes de crasses d'un peu partout sur le terrain. On a donc dû refaire de A à Z. On a refait le terrain, les assises, la tribune, la buvette, tout le contour, les grillages... absolument tout! C'est comme si on était partis d'une feuille blanche. C'était incroyable. Ici, tout est remis à neuf, et tout est nickel."

Pendant un peu plus d'un an, le club a été hébergé par Baelen: "On avait déjà une collaboration avec eux pour les jeunes, mais on a pu rester un an là" confirme le président. "Et on aurait pu rester encore plus longtemps, mais on a fait tout notre possible pour rentrer dans nos installations. Les jeunes ont recommencé à s'entrainer sur leur terrain. C'est plus qu'une délivrance. On ne trouve pas les mots tellement on est heureux. Il reste juste quelques finitions à faire dans la buvette, mais pour ce qu'il reste à faire, on peut dire que c'est fini."