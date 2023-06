Plus d’exception à Bruxelles : tous les hôpitaux devront pratiquer l’IVG

Systématiquement, la clinique du boulevard du Jardin Botanique adresse ses patientes en planning familial. Aujourd’hui, elle se limite à accueillir les interruptions pour motifs médicaux, malformations et anomalies chromosomiques.

"On a la chance d’être à Bruxelles et d’avoir autour de nous pas mal de plannings familiaux, quand on a des patientes avec une grossesse non désirée, on peut facilement les orienter de ce côté-là" argumente le docteur Jean-Paul Van Gossum, chef du service de gynécologie obstétrique.

Faut-il y voir des motivations philosophiques, éthiques ou religieuses ? "On a un grand service où il y a diverses sensibilités. Il y a effectivement des personnes qui ne souhaitent pas réaliser elles-mêmes les interruptions volontaires de grossesse. Et de manière historique, Saint-Jean n’a jamais fait ça, étant historiquement catholique. Aujourd’hui, comme on avait la facilité de travailler avec les plannings familiaux, on n’y avait pas pensé".