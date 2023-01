Plus d'environnement, dans tous les cours et autrement : les jeunes secouent le cursus de l'enseignement secondaire

Parallèlement, 8 jeunes sur 10 pointent l’importance de l’éducation scolaire pour encourager les jeunes en faveur de l’environnement et pas moins de 9 jeunes sondés sur 10 estiment que l’éducation à l’environnement devrait être davantage abordée à l’école.

"Ce qui est ressorti, précise Marie Roelens du Forum des Jeunes, c’est qu’on en parlait mais dans certains cours précis et pas vraiment dans des cours comme les mathématiques et le français. Et la demande des jeunes est vraiment que ça soit abordé de manière transversale… parce que c’est le cas actuellement… l’environnement est dans nos vies tous les jours, dans tous les aspects qu’on rencontre. Il faut donc vraiment montrer aux jeunes les impacts que ça a dans notre vie actuelle".