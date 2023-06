Dernière mise à jour : 22 juin à 07h10

Ce mercredi après-midi, un accident entre plusieurs véhicules s'était produit sur l'E42 Namur-Mons à hauteur de Heppignies, entraînant une chaussée fermée dans le chantier en cours à cet endroit. Le temps de fermeture a été plus long que prévu car du mazout se trouvait sur la route. La chaussée a finalement pu être libérée en cours de nuit et il n'y a plus d'entrave ce matin.