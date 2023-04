Plus d'arbres et .moins de voitures améliorent la santé mentale des habitants

A l'origine, ces zones ont été créées pour rendre certaines rues plus calmes, plus silencieuses et moins polluées. Il s'agit en fait de réaménager des intersections et des espaces de stationnement en les transformant en pistes cyclables, terrains de jeux et petits squares. L'idée est que personne dans un secteur donné ne se retrouve à plus de 200 mètres d'un espace vert. A l'exception des urgences et des riverains, les automobiles ne sont plus admises dans ces zones et doivent nécessairement les contourner.

Une première enquête datant de 2021 montrait déjà que les habitants de ces quartiers se sentaient plus reposés et qu'ils profitaient du calme pour communiquer davantage entre eux, diminuant ainsi le sentiment d'isolement, en plus évidemment de ne plus subir la pollution liée au trafic automobile.