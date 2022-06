Plus d'alcool dans les camps : la Fédération des Scouts juge la mesure contre productive

La problématique de l'abus d'alcool n'est ni nouvelle ni propre aux camps scouts et s'il est vrai que certains camps d'été ont déjà du être écourtés en raison d'une consommation abusive, c'est rarissime tient à souligner la Fédération des Scouts; tout au plus 1 ou 2 fois par an sur plus de 1700 camps organisés chaque été . " On ne conteste pas les incidents , sinon on ne se serait pas attaqué à cette question il y a déjà plusieurs années et les camps qui dérivent sont tous sanctionnés et ils sont vraiment minoritaires. Le problème de l'interdiction, c'est qu'elle amène à une consommation clandestine sur laquelle on ne sait pas agir, donc c'est contre productif." estime Christelle Alexandre , la présidente de la Fédération. A l'interdiction pure et simple, La Fédération préfère donc la conscientisation : sensibiliser les chefs aux dérives de l'abus d'alcool, les préparer à leurs fonctions via des parcours de formation et valoriser leur sens des responsabilités. Des cahiers pédagogiques concernant la consommation d'alcool sont d'ailleurs mis à la disposition des animateurs. Et ces derniers signent un " code de qualité de l'animation scoute " dans lequel il s'engagent à être en état d'animer 24 H/24.