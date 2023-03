Les accompagnateurs de train sont inquiets pour l’avenir. A partir du premier mai la SNCB n’autorisera plus les payements en liquide dans les trains.



C’est la politique du no cash. Et pour Edwin Foerster, délégué SLFP, le no cash, c’est dangereux. "Le no cash dans les trains va créer des situations conflictuelles, de plus en plus conflictuelles", assure-t-il.