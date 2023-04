Plus critiques ou plus crédules, les "Zoomers"? La Génération Z parle de sciences

Mais quel titre incongru! Comment s’imaginer catégoriser "la" génération Z comme si elle n’était qu’une seule cohorte, alors qu’on voit des ados s’enfiler des vidéos de vulgarisation sur la relativité et d’autres aller au cours de physique avec le même entrain que chez le dentiste?

Oui, mais tout de même. Est-ce que cette génération "réseaux sociaux" n’aurait pas un autre regard sur les sciences? Est-ce que s’abreuver à YouTube qui pullule de théories de terre plate rend cette génération plus désinformée que les précédentes? Est-elle plus ou moins crédule ou curieuse? A-t-elle une autre façon d’apprendre? Les adolescents ressentent-ils une pression des générations précédentes pour devenir les scientifiques qui répareront les pots cassés de la planète?

Cet épisode du podcast "Zoomer !" a semé le mot "sciences", mais sa moisson sonore parle de mystères, de la place des humains dans l’univers, de religions, dans des débats d’adolescents passionnants. Passionnants à donner envie de replonger dans la physique. Ou pas ?

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et vos plateformes habituelles.

Avec les adolescents du Printemps des sciences à l’ULB, Danaé Valdenaire, bientôt astrophysicienne, Olivier Sartenaer (Université de Namur). Avec le temps de Noelle Joris, Lena Goossens, Jérôme de Schauwers, Géraldine de Coster et Valérie Bombaerts.

