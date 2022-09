Plus conforts et contemporains, les trains de nuit tentent de séduire les voyageurs.

A partir de 2023, les passagers des trains de nuit Nightjet vont pouvoir commencer à bénéficier de cabines de couchage inédites, plus confortables. Ces nouveaux wagons disposeront d'un design entièrement revu, plus dépouillé, avec au programme des portes coulissantes, un éclairage d'ambiance et davantage d'espace pour se reposer.

Ces nouveaux intérieurs comportent également des portes verrouillables pour chaque voyageur.

Le but de cette refonte est de donner un nouvel élan au secteur et surtout de séduire un maximum de voyageurs afin qu'ils privilégient désormais le train à l'avion, en cette période où la sobriété énergétique est au cœur des préoccupations. Reste à savoir si les prix proposés, relativement abordables, séduiront aussi. A titre d'exemple, un Paris-Vienne de nuit est accessible à partir de 29 euros en place assise et de 49,90 euros en compartiment couchette.