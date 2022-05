Plus chaud, plus sec : les jardiniers amateurs ont tout intérêt à s'adapter

Ce week-end, c'est la fête des plantes aux jardins d'Aywiers, à Lasne. Trois jours pour célébrer la beauté de la nature et faire perdre la tête aux amoureux du jardin. Plus de 200 exposants exposent aux regards leurs plus beaux spécimens et prodiguent leurs conseils au public qui se presse en nombre dans les allées. Et ils sont bienvenus par les temps qui courent. Depuis quelques années , tous les jardiniers le constatent , les effets du réchauffement climatique se font durement sentir et les amateurs ont intérêt à en tenir compte dans le choix de leurs plantations s'ils ne veulent pas les perdre.