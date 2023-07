Plus besoin de valise pour partir au Japon, vous pouvez tout louer sur place.

Mais il y a encore mieux pour ne rien oublier....Tout simplement, ne plus faire sa valise ! Ou du moins n'emmener que le strict nécessaire en glissant une brosse à dents et du dentifrice dans son bagage cabine. Pour le reste, vous vous habillerez au moyen d'un service de location de vêtements.

La solution vient d'être déployée par la compagnie aérienne Japan Airlines, qui propose à ses passagers à destination du Pays du Soleil Levant de choisir une garde-robe qui sera utilisable durant deux semaines. Il suffit de se connecter à la plateforme dédiée Any Wear, Anywhere pour sélectionner le type de vêtements que l'on souhaite porter. On peut en effet choisir un style vestimentaire casual ou chic ou préférer un mix des deux.

On peut opter jusqu'à six hauts et trois bas tout en précisant la saison durant laquelle on voyagera.

On peut ainsi être sûr d'obtenir des vêtements adaptés à la météo. Les prix démarrent à 4000 yens (soit environ 25,70 euros) pour un pack homme prévu pour l'été et comprenant trois hauts et deux bas. Quant aux tailles, tout est proposé du S jusqu'au double L. On peut réserver son pack de vêtements jusqu'à un mois avant la date d'emprunt.